「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）阪神・佐藤輝明内野手（２６）が初回に適時二塁打を放ち、２年ぶり２度目のシーズン９０打点に到達した。球団の生え抜き選手で９０打点を複数回記録するのは掛布雅之以来。通算でも４００打点となり、新人から５年目での到達は球団初の快挙となった。チームはＤｅＮＡに１−６で敗れ、７日のリーグ優勝決定後、２連敗。１５カードぶりのカード負け越しとなった。打球が高々と舞