日本ハムが逆転Ｖへ“勝負ローテ”を解禁する。北山亘基投手（２６）が１１日のオリックス戦（エスコン）で今季初の中５日で先発。１０日は同球場での先発投手練習で調整した。重要な役割を託され「うれしい半面、チームの行く先を左右する試合だと思うので、しっかり責任を持って投げたい」と武者震いした。今季の先発陣は、ほぼ中６日を守った伊藤以外は、比較的間隔を空けた“ゆとりローテ”で回ってきた。ただ、もう残り１