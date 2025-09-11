阪神が２年ぶり７度目のセ・リーグ制覇を達成した。就任１年目の藤川球児監督（４５）が成し遂げた球団史上初となる新人監督Ｖ。ＮＰＢ史上最速で歓喜のゴールを迎えた藤川野球を連載「球児虎火の玉Ｖ凡事徹底の裏側」でひもとく。第３回は投手編。◇◇今年も投手陣は鉄壁を誇った。その要因は藤川監督のメリハリ起用にある。安藤投手チーフコーチは「選手を思って、成績が出るようにうまく使ってくれた。休ませた