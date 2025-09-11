「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）静まりかえった聖地。背番号２５は悠々とダイヤモンドを１周した。１点ビハインドの四回。ＤｅＮＡ・筒香は左翼席に逆転１６号３ラン。２０１９年４月１９日以来６年ぶりとなる“甲子園アーチ”で猛虎を沈めた。「打った瞬間、手応えはありました」。無死一、二塁。母校・横浜高の後輩・伊藤将の変化球を捉えた。最多勝争いを演じるエース東を強力に援護するとともに、王者をた