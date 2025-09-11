「巨人４−３広島」（１０日、東京ドーム）つらすぎる…。広島がドロ沼の６連敗で自力でのＣＳ進出の可能性が消滅した。点を取っては取られでの競り負け。新井貴浩監督（４８）は根気強く戦っていくことを強調したが、３位・ＤｅＮＡとは６差に拡大した。これで９月は１勝７敗となり、月間２０敗を喫した昨年９月と同様の転落劇が現実味を帯びてきた。また転がり落ちていってしまうのだろうか−。皆に深く刻まれている昨年９