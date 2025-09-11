現役引退する内野手リゾ＝5日（ゲッティ＝共同）米大リーグ、カブスで2016年に108年ぶりとなるワールドシリーズ制覇に貢献した内野手リゾが現役を引退すると10日、球団公式サイトが伝えた。今後は球団アンバサダーに就任する。11年にパドレスでメジャーデビューした。12年からカブスでプレーし、21年シーズン途中にヤンキースへ移籍。昨季のワールドシリーズにも出場し、その後フリーエージェント（FA）になっていた。通算成績