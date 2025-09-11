「巨人４−３広島」（１０日、東京ドーム）巨人は代打坂本が試合を決めた。同点の八回１死満塁で登場。直球で追い込まれながら最後はチェンジアップを左翼へ運ぶ決勝犠飛。「どこかでチェンジアップが来そうだと思ってた」と振り返る。代打起用が増える中「後からいく選手の大変さを初めて知った」。阿部監督は「そういう時のためにいてくれる」とＣＳもにらんで、ベテランの存在を評価していた。