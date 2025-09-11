日本ハムは１０日、９日の試合で折れたバットが頭部を直撃した八木裕打撃コーチ（６０）が経過観察のため、１週間程度入院すると発表した。球団によると、札幌市内の病院で精密検査を受けた結果、頭部裂傷の縫合を受け、頭蓋骨骨折はなく、脳内の一部出血と腫れが確認された。八木コーチは食事や会話もはっきりできる状態だが、引き続き経過観察のため入院する。チームへの復帰予定は、改めて発表するとした。１１日から横尾俊