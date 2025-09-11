今回は、最低な義母に、実の父親がブチ切れたエピソードを紹介します。「あの女、絶対に許さない…」「人としてありえないほど冷たい義母が、かなり苦手です。私の第2子妊娠発覚後、義母の態度はどんどんエスカレート。『妊娠してるからって怠けるんじゃないわよ！』『孫なんていらないのに』と暴言ばかり吐いてきます。そしてある日、義母から電話があり、また私を罵ってきたんです。『もう限界だ』と絶望しましたね。その後私の