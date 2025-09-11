※2025年6月撮影トップ画像は、浅草駅A2出口。国際通りに面しているので歩道の幅しかカメラが引けません。凝った装飾が施されています。国際通り側。ありゃ、今半本店が外装の工事中です。※2025年6月撮影筆者は、子供の頃から「浅草今半の佃煮」が好物です。昔は父親が買って来てくれるのを心待ちにしていました。国際通りを渡って反対側から浅草駅A2出口を見ています。しばらく待ちましたが、トラックが動いてくれませんでした。