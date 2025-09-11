「BCNランキング」2025年9月1日〜7日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位iPhone 16（アップル）2位iPhone 16e（アップル）3位Galaxy A25 5G（SAMSUNG）4位Pixel 9a（Google）5位arrows We2（FCNT）6位AQUOS sense9（シャープ）7位Galaxy S25（SAMSUNG）8位iPhone 15（アップル）9位Pixel 10（Google）10位Pixel 8a（Google）＊「BC