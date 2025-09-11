11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの4万3870円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 44886.60円ボリンジャーバンド3σ 44201.20円ボリンジャーバンド2σ 43870.00円11日夜間取引終値 43837.67円10日日経平均株価現物終値 43606.00円5日移動平均 43515.80円ボリンジャーバンド1σ 42940.00円一目均衡表・転換線