11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11ポイント安の3135ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3196.54ポイントボリンジャーバンド3σ 3160.82ポイントボリンジャーバンド2σ 3140.97ポイント10日TOPIX現物終値 3135.00ポイント11日夜間取引終値 3131.40ポイント5日移動平均 3125.10ポイントボリンジャーバンド1σ 3102.2