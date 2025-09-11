「最近、ウエストのくびれがなくなった気がする…」そんな悩みを解消するのにぴったりなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【スパインツイスト】。座ったまま体をひねるだけで、脇腹の筋肉に直接アプローチでき、贅肉を落としやすくしてくれるのが魅力です。続けるほどにお腹まわりを引き締めながら姿勢も整い、“ほっそり見え”を後押ししてくれます。🌼下腹ペタンコ＆くびれ復活！１日１分【お腹がキュッと引き締まる】