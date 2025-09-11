複数の男性から常にアプローチされ続けているような女性は、ただ外見が整っているだけではありません。実は、誰からも惹かれる“モテ体質”には共通の特徴があるんです。そこで今回は、そんな自然とモテ続ける女性に共通する「魅力」を解説します。相手を主役にする「会話力」モテる女性は会話力が高いもの。自分のことを話すだけでなく、相手に質問を投げかけ、興味を持って聞く姿勢を見せます。さらに「それわかる！」「その考え