「え、それ本気で言ってるの？」多くの女性が一度は直面したことのある、男性の“ズル賢い別れセリフ”。一見優しそうに聞こえても、実際は自分が悪者になりたくないだけの方便です。今回は、女性の視点から見て“本命なら絶対に言わない口実”を紹介します。「仕事が忙しい」は便利すぎる言い訳残業や転勤、生活リズムの違い…。仕事を理由にされると納得せざるを得ないと感じてしまう女性も多いでしょう。でも、本当に大切な相手