テレ東では、10月3日(金)から、ドラマ25「晩酌の流儀４ ～秋冬編～」(毎週金曜 深夜24 時42分～25時13分)を放送します。 本作は、“1日の最後に飲むお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか”を考え、仕事以外の時間全てをお酒のために費やすストイックな女性、伊澤美幸(栗山千明)に焦点を当てたグルメドラマ。シリーズ4作目となる本作は、テレ東の深夜ドラマでは異例の2クール連続での放送！