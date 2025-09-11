アメリカのトランプ大統領に近い保守系の活動家チャーリー・カーク氏が銃撃され、死亡しました。【映像】トランプ大統領に近い保守系活動家 撃たれ死亡 米・ユタ州CNNなどによりますと10日、西部ユタ州のユタバレー大学で行われていたイベントで、保守系活動家のチャーリー・カーク氏が撃たれました。カーク氏は学生団体の招待を受けて講演をしていたところ、約180m離れたキャンパス内の建物から銃撃されたということです。