将棋の伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第6局が9月9・10日に東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で指され、藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に勝利。シリーズ成績を4勝2敗とし、防衛6連覇を決めた。大激戦となった終盤戦では、藤井王位の桂合いの一手が話題に。解説棋士からは「歴史的妙手」と絶賛の声が上がった。【映像】「歴史的妙手」着手の瞬間7月に開幕した“真夏