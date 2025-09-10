「結婚したらさ〜」「子どもできたらどうする？」など、飲み会やデート中に冗談っぽく将来の話をする男性っていませんか？ その軽口、実は本命サインの１つかも。そこで今回は、そんな風に男性が本命女性にだけ口にする「未来トーク」を紹介します。笑いながらも具体性がある「一緒に住むならどんな間取りがいい？」とか「子どもができたらどっち似がいいかな」など、リアルに想像できる内容が混ざっていたら本命サインの可能性大