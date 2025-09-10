「下半身が太い気がする」「背中や腕まわりがすっきり見えない」という悩みを抱える方におすすめなのが、脚を大きく広げて前屈するだけのヨガの簡単ポーズ【プラサリータ・パードッターナ・アーサナ】のバリエーション。体の背面全体を伸ばしながら、脚と上半身のラインを同時に整えられるのが魅力です。続けるほどに姿勢改善や代謝アップにもつながり、見た目印象がグッと変わっていきます。🌼背