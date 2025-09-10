結婚適齢期と言われる年齢を迎えると、男女ともに結婚を見据えて恋愛をするもの。そのため、男性から「こんな女と一緒になれない…」と思われてしまえば、すぐに破局が訪れてしまうでしょう。そこで今回は、男性が結婚を見送る女性に見られる「特徴」を紹介します。一方的に考えや意見を押し付けてくる男性と交際していると、好き同士とは言っても、考えや意見の合わないことも出てくるもの。その時に、自分の考えや意見を男性に受