素足を見せる季節を控え、下半身のスタイルアップは欠かせません。でも、定番トレーニング“スクワット”のように、下半身を引き締めるエクササイズはハードな分、敬遠してしまう方は少なくないと思います。そんな方こそ習慣に採り入れたい簡単エクササイズが【壁を使うバックキック】です。?みるみる脚が細く引き締まる◎ １日10回【ふくらはぎを上下させるだけ】簡単習慣 壁を使うバックキック太ももの裏にある「大腿