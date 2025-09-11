映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』を巡るブレイク・ライブリーとの泥沼裁判に決着が着かない中、ジャスティン・バルドーニが新たに、ハラスメントの告発を受けた。【動画】女優魂！ブレイク・ライブリーの大人な表情がステキ映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』特別映像PageSixやTMZによると現地時間9月8日、『IT ENDS WITH US』とは別の作品でバルドーニと働いた匿名の人物による、「バルドーニ氏と彼