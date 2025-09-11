◆米大リーグアスレチックス５×―４レッドソックス（１０日、米カリフォルニア州サクラメント＝サターヘルスパーク）アスレチックスのジェーコブ・ウィルソン内野手が１０日（日本時間１１日）、本拠のレッドソックス戦で４打数１安打で打率を３割１分９厘で変わらず、開幕当初から打率首位を快走していたヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手の３割２分１厘との２厘差のままで試合を終えた。第１打席が三ゴロだったウィル