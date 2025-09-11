俳優の沢村一樹がダンディーな自撮りショットを披露した。沢村は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「北海道ロケの合間に散歩。流木の大きさも規模も、さすが北海道。」とつづり、海辺の流木の前での、マスク姿の自撮りショットをアップした。この投稿にファンからは「イケメン過ぎます」「どのあたりふらつけば、一樹さん拝めるのでしょう」「どこに居ても素敵ですね」「お散歩いいですね…ぜひお供したいです」など