迷路ゲームでは目的地から出発点に向かえば楽勝!?日常生活でも逆向きに考えて問題を解決する場面はいろいろある。マナーの点では問題があるが、子ども向けの迷路ゲームでは目的地から出発点に向かうように考えると簡単に解決するものが多い。また、地方へ出張するさいなど「新幹線→在来線特急→ローカル線普通列車」と乗り継いで時刻表を調べるときには、「目的地に間に合うローカル線普通列車→その普通列車に間に合う在来線特急