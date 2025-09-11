ロックバンド「L'Arc～en～Ciel」ボーカルのHydeがこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。移動中に起きた「嫌」すぎる一幕を実況した。 【実際の写真】これはさすがに…我慢できない「嫌」すぎる状況 Hydeは8日、実際の写真とともに「#匂いで気がついた」「#肘まで10センチ」とハッシュタグを利用しながら、搭乗した飛行機の後ろ座席から、Hydeの座席内に靴を脱いだ乗客の足が伸びてきている状