アルコールと薬は同時に体内に入れてはいけないという話をよく聞きますが、中には飲酒後に薬を飲んでしまった人もいるようです。SNS上では「飲酒後にうっかり薬を飲んでしまった」「飲酒後に風邪薬を飲んだ」「飲酒後に風邪薬飲んだら気持ち悪い」という内容の声が上がっています。飲酒後に薬を飲んではいけないのはなぜなのでしょうか。飲酒後に薬を飲んでしまった場合のリスクや、その影響で体調が悪くなってしまった場合の対