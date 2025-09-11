前編記事【「大臣の携帯は中国に筒抜けですよ」日本のエリートたちが陥る「インテリジェンスの貧困」その恐ろしいリスクと「国際社会の残酷な現実」】より続く。あらゆる「日本の大問題」には日本人の「インテリジェンス（情報・諜報）の貧困」が関わっている……。国家・国民の安全保障と情報の最前線で活躍してきた、三人の専門家が語り尽くす書籍『官民軍インテリジェンス』刊行を記念して、特別鼎談をお届けする。日本人が「諜