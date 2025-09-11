特急「アルプス」が12日（金）運転JR東日本は、2025年9月12日（金）に中央本線と大糸線で特急「アルプス」を運転します。【画像】これが中央線「夜行特急」アルプスの運行時刻＆停車駅ですこの特急「アルプス」は2024年夏から新規設定された夜行列車で、3連休前の金曜日などに定期的に運転されるようになりました。「アルプス」は往年の急行列車名でもあります。運行区間は下り新宿→白馬の片道のみ。途中停車駅は立川、八王