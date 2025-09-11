9月14日に世界戦を戦う井上尚弥（左）とアフマダリエフphoto by Kyodo News後編：識者が語る9.14「井上尚弥vs.アフマダリエフ」予想９月14日、愛知県名古屋市に竣工したばかりのIGアリーナ（愛知国際アリーナ）で行なわれる世界スーパーバンタム級四団体統一王者・井上尚弥（大橋）の５度目の防衛戦。対戦相手は近年では最強の実力を誇ると言われるWBA暫定王者のムロジョン・"MJ"・アフマダリエフ（ウズベキスタン）だが、井上