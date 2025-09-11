５度目の４団体統一王座防衛戦となる井上尚弥photo by Jiji Press前編：在米記者が語る9.14「井上尚弥vs.アフマダリエフ」予想現代の最強王者・井上尚弥（大橋）が近年では最大の難敵を迎える。現在はスーパーバンタム級の４団体王座を保持する井上は９月14日、名古屋のIGアリーナで迎え撃つのはWBA暫定王者でもあるムロジョン・"MJ"・アフマダリエフ（ウズベキスタン）。2016年リオ五輪銅メダリスト（バンタム級）であり、プ