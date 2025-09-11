◎全国の天気秋雨前線が西日本から東日本に停滞する見込みです。九州から関東では断続的に雨が降り、北陸や東北も午前を中心に雨が降るでしょう。局地的に非常に激しい雨が降る見込みです。また、晴れ間の出る北海道も、大気の状態が不安定になるため、急な雷雨にご注意ください。◎予想最高気温前日より低い所が多いでしょう。関東から西日本は32℃くらいで、東京は32℃。大阪と名古屋は前日より4℃低い31℃でしょう。猛暑日の所