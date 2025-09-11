緊急登板にもかかわらず、すばらしいピッチングを見せた大谷翔平photo by Getty Images前編：「大谷翔平＆デコピン」壁画とコービー・ブライアント９月５日の対ボルチモア・オリオールズ戦、大谷翔平は急遽の先発登板を強いられるなか、100マイル超を多投する見事なピッチングを見せ、あらためてその凄みを周囲に知らしめた。どんな状況でもチームに求められた役割を果たす――すでにスーパースタークラスの選手となりながらも、