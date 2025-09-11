前編記事『7000億円超かけた軍事パレードを開催するも国民は鼻白み…臓器移植による寿命延伸に興味津々な習近平の裸の王様ぶり』では、過去最大規模となった、軍事パレード中国戦勝節80周年閲兵式の様子や映像が世界中に拡散された習近平とプーチン大統領との「不老不死」を巡る雑談の余波について触れてきた。中露指導の国際機関の実態相変わらず、米中の対立は激しい。そうしたなか米国では、8月31日から9月にかけて中国・天津市