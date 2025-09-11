昨年10月に発売された「明治おいしいミルクコーヒー」が、爆発的な売れ行きを見せている。発売前からSNSなどで話題になり、発売後1〜2ヵ月は需給が逼迫。製造・販売元である株式会社明治の社内も混乱に陥るほどだった。その後もヒットはつづき、発売から今年8月の下旬までの11ヵ月ほどで、少なくとも2500万本を売り上げているという。1本が200円強だから、ざっくり計算すると50億円以上の売り上げだ。突然あらわれたこの大ヒット商