【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は10日、イスラエル軍によるイスラム組織ハマス幹部を狙ったカタールでの空爆について協議する緊急会合を11日午後（日本時間12日未明）に開くと決めた。当初は10日午後（同11日未明）を予定していたが、カタールのムハンマド首相兼外相が参加できるよう変更した。今月の議長国の韓国が明らかにした。会合は理事国のアルジェリアやパキスタン、ソマリアが要請した。イスラエルのダノン