自民党総裁選への出馬を表明した茂木敏充・前幹事長（６９）は、昨年の総裁選で大敗を喫した反省を踏まえ、豊富な政治経験に加えて党と経済政策の刷新を打ち出した。野党との交渉力もアピールし、一番乗りで再挑戦に臨む。（福田麻衣）「会社で言えば業績が急速に悪化し、倒産寸前の状況だ。最悪の状況だからこそ立ち上がる決意をした」茂木氏は１０日の記者会見で、党の現状に強い危機感を示した。衆院当選１１回で、外相