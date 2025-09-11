MBSラジオは10日、「秋改編」を発表し、『増田貴久・中丸雄一のますまるらじお』（毎週水曜深1：00）を10月いっぱいで放送終了すると明らかにした。【写真】気持ちよさそう…目をつぶりゆっくり休める中丸雄一『増田貴久・中丸雄一のますまるらじお』は、2021年4月に放送スタート。増田貴久と中丸雄一の2人が所属事務所の同期ならではの関係性でトークを繰り広げてきた。11月からの同枠については、未定としている。