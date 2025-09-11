奈良県の北東端、三重県との県境に位置する山添村は、神野山を流れる木津川沿いに集落が点在する。緑あふれる土地柄、農林業を主な産業とし、薫り高い大和茶が名産だ。縄文時代の土器や石器も数多く出土するこの村には、30年ほど前まで土葬の慣習が続くなど、古くからの社会風俗が色濃く残る。【写真】この記事の写真を見る（3枚）奈良県の北東端に位置する（山添村HPより）“手かざし村”になってしまうんじゃないか風光明媚