『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）が、いよいよ9月11日に最終回を迎える。物語は、50年間独身主義を貫いてきた人気弁護士・原田幸太郎（阿部サダヲ）が病院で出会った女性、鈴木ネルラ（松たか子）と恋に落ち、電撃結婚するところから始まる。各階にネルラの父・寛（段田安則）、弟・レオ（板垣李光人）、叔父・考（岡部たかし）が暮らすマンションで新婚生活をスタートさせる。家族に囲まれ、戸惑いながらも穏やかに暮らす幸太