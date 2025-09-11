あなたは読めますか？よめそうで読めない、神奈川県の難読地名「弘明寺」。地元の人は読めるけど…正しい読み方は【A】と【B】、どちらだと思いますか？気になる正解は…正解は【B】答えは、【B】の「ぐみょうじ」でした。横浜市南区弘明寺町は、横浜駅まで急行で約9分、羽田空港へも約40分と、アクセスの良いエリアです。この町にある「弘明寺」は、横浜最古の寺として知られ、平安時代作とされる本尊「弘明寺観音」は国の重要文