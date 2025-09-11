ヒルトン名古屋は、オータムスイーツビュッフェ「フレンチシック・パティスリー 〜麗しのスイーツコレクション〜」を8月21日から11月2日までの木・金曜と土休日限定で開催する。ライブステーションでは「ヨーロッパ産栗の生絞りモンブラン」、超極細1ミリメートルの絞り口から絞り出した「和栗の生絞りモンブラン」の2種類を食べ比べて楽しめるほか、「林檎の三州三河みりんコンポートとヘーゼルナッツのケーキ珈琲ソース」は温