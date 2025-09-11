■寝室が明るいと動脈硬化が進む夜に光を浴びるほど「動脈硬化」が進行するという。奈良県に住む40歳以上の男女3000人以上の「住宅と健康」の関連を調べた研究報告「平城京スタディ」によって、その事実を知ったとき、私はとても驚いた。「私も驚きました」と話すのは、研究を行った奈良県立医科大学医学部特任准教授の大林賢史医師。予防医学を専門とする大林医師は、実験室で行う研究ではなく、リアルワールドで「住宅内での照明