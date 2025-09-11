スタメン総入れ替えを行ったアメリカ戦は不甲斐ない結果に終わった(C)Getty Images森保一監督率いる日本代表にとって、米遠征は試練の2連戦となった。現地時間9月9日、日本は米ロウアードットコム・フィールドでのアメリカ代表に臨み、前、後半で失点を喫し、0-2で敗戦。2日前にスコアレスドローで終えたメキシコ代表戦に続き得点を奪えず、ディフェンスでも脆さが目立ち、攻守で不本意な内容のゲームとなった。【動画】「ワー