私立大入学者の6割近くが学校推薦型・総合型選抜（旧AO入試）で大学合格を決めている（写真はイメージ、mapo_japan／Shutterstock.com）（千田 有紀：武蔵大学社会学部教授）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]一般入試に臨む受験生がマイノリティになっていく文部科学省は大学入試において、大学が求める学生を学力以外の要素で多角的に評価して判断する総合型選抜（旧AO入試）や推薦入試といった年内入試を増やすことが