吉池が掲げたポリシー当店は備蓄米、輸入米を取り扱いません日本の米作を守る日本の農地・国土を守る日本の食料自給率を高める御徒町の食料品店「吉池」（大正９年創業）のコメ売場に上記の張り紙が掲げられている。B5サイズほどの小さな張り紙だが、コメや農家、日本への熱い思いが込められた「企業広告」だ。コピーライティングを担当したのは、吉池の二代目郄橋登会長である。「この張り紙を掲げたのは6月頃だったと