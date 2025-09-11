【国際親善試合】アメリカ代表 2ー0 日本代表（日本時間9月10日／Lower.com フィールド）【映像】高精度な左足コントロールクロス日本代表のMF伊東純也の鋭くゴールに向かう左足の高精度キックに、ファンが興奮している。日本代表はメキシコ代表戦から先発総入れ替えでアメリカ代表と対戦。その9分のことだ。右のシャドーで先発した伊東がペナルティーエリアの右角から左足でクロス。鋭