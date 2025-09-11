保守活動家のチャーリー・カーク氏/Tess Crowley/The Deseret News/AP（ＣＮＮ）トランプ米大統領に近い保守活動家のチャーリー・カーク氏が１０日、西部ユタ州の大学でのイベントに参加していたところ銃撃された。カーク氏は病院に搬送されたが、死亡した。カーク氏は保守系の若者団体として知られる「ターニングポイントＵＳＡ（ＴＰＵＳＡ）」の創設者で、今秋少なくとも１４の大学を訪問する同団体のツアーの第１弾としてユタ